26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, जनशताब्दी एक्सप्रेस को मिला नया ठहराव, केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ

जिले के मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद रेलवे प्रशासन ने टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए यहां दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव स्वीकृत कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 26, 2026

पीलीभीत। जिले के मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद रेलवे प्रशासन ने टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए यहां दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव स्वीकृत कर दिया है। गुरुवार को जिले के सांसद एवं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मझोला पकड़िया स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जनता की मांग पर मिली राहत

अब तक टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस का मझोला पकड़िया स्टेशन पर ठहराव नहीं होता था, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग उठाई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद जितिन प्रसाद से इस संबंध में मांग रखी थी। जनभावना को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। रेलवे प्रशासन द्वारा गुरुवार से मझोला पकड़िया स्टेशन पर दो मिनट के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधे टनकपुर और दिल्ली के लिए सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी नहीं रहेगी।

सांसद ने दिखाई हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान सांसद जितिन प्रसाद ने स्टेशन पर पहुंचकर जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और जनपद को चहुंमुखी विकास की ओर ले जाया जा रहा है। रेल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह, चमकौर सिंह, संजीव मिश्रा, योगेश बडगोती सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रेलवे विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और नए ठहराव को औपचारिक रूप से लागू किया गया। क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए इसे मझोला पकड़िया के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। अब यह स्टेशन भी जनशताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेन के नक्शे पर दर्ज हो गया है, जिससे स्थानीय व्यापार और आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 03:07 pm

Published on:

26 Feb 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, जनशताब्दी एक्सप्रेस को मिला नया ठहराव, केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

असम, महाराष्ट्र और यूपी के मंत्रियों के बयानों पर भड़के मौलाना, बोले- मदरसे नहीं होते तो इतनी जल्दी नहीं मिलती आजादी

बरेली

25 लाख की चोरी का पर्दाफाश, शाही पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, दो दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

बरेली

बरेली की इस प्लाई फैक्टरी पर आयकर का धावा, यूपी से उत्तराखंड तक एक साथ गिरी गाज

बरेली

टेंडर में 22 करोड़ का ‘फर्जी खेल’, ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस, इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज

बरेली

बारादरी थाने की चौखट पर जली फरियादी की आग, सुनवाई में चूक पर टूटा अनुशासन का डंडा, दरोगा समेत 7 सस्पेंड, रिक्रूट का चयन रद्द

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.