रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, जनशताब्दी एक्सप्रेस को मिला नया ठहराव, केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ

अब तक टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस का मझोला पकड़िया स्टेशन पर ठहराव नहीं होता था, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग उठाई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद जितिन प्रसाद से इस संबंध में मांग रखी थी। जनभावना को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। रेलवे प्रशासन द्वारा गुरुवार से मझोला पकड़िया स्टेशन पर दो मिनट के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधे टनकपुर और दिल्ली के लिए सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी नहीं रहेगी।