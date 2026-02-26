25 लाख की चोरी का पर्दाफाश, शाही पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, दो दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

बरेली। शाही कस्बे में हुई 25 लाख रुपये की बड़ी चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज अंदाज में खुलासा कर दिया। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। मौके से तमंचे और तीन लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। चोरी के जेवर खरीदने के आरोप में एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है।