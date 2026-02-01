बारादरी थाने की चौखट पर जली फरियादी की आग, सुनवाई में चूक पर टूटा अनुशासन का डंडा, दरोगा समेत 7 सस्पेंड, रिक्रूट का चयन रद्द

बारादरी थाने के गेट पर युवक के खुद को आग लगाने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। मंगलवार रात फतेहगंज पश्चिमी निवासी अक्षय कुमार ने थाने के बाहर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। घटना के बाद मचे हंगामे, सवालों और वायरल हुए वीडियो के बीच अफसरों ने तत्काल जांच बैठाई। जांच में लापरवाही की परतें खुलीं तो एक-एक कर जिम्मेदारों पर गाज गिरती चली गई। जांच में पता चला कि युवक उसी दिन तीन बार थाने आया था। उस वक्त जनशिकायत हेल्प डेस्क पर तैनात उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा फरियादियों की सुनवाई के जिम्मेदार थे। आरोप है कि शिकायत का सही तरह से संज्ञान नहीं लिया गया और मामला उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया। सीसीटीवी फुटेज और बयानों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच अब एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है।