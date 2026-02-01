बरेली की इन नामचीन दुकानों पर एफएसडीए का शिकंजा… 13 नमूने भरे, सरसों तेल और रंगीन कचरी समेत हजारों का माल सीज

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले करगैना बाजार में दस्तक दी। चौधरी डेरी एंड कन्फैक्शनरी से पनीर और गुज्जर डेरी एंड स्वीट्स से खोया का नमूना लिया गया। इसके बाद साहू ट्रेडर्स पर टीम की नजरें टिकीं। यहां से रंगीन कचरी और सरसों तेल के नमूने भरे गए। जांच के दौरान 30 किलो रंगीन कचरी (करीब 1350 रुपये) और 208.4 किलो सरसों तेल (करीब 27,092 रुपये) को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कार्रवाई होते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई।