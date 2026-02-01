गाली देने से रोका तो होटल मालिक ने ग्राहकों पर फेंका खौलता तेल, तीन युवक बुरी तरह झुलसे, FIR दर्ज

बताया गया कि गाली-गलौज की सूचना मिलते ही अस्मित तोमर भी मौके पर पहुंच गया। तीनों युवकों ने जब अपशब्दों का विरोध किया तो होटल मालिक और कारीगर ने कथित तौर पर तैश में आकर कढ़ाही से खौलता हुआ तेल उठाकर उन पर फेंक दिया। अचानक हुए हमले से तीनों युवक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमले में झुलसे युवकों को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि होटल मालिक ने घटना के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है।