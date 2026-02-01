गाली देने से रोका तो होटल मालिक ने ग्राहकों पर फेंका खौलता तेल, तीन युवक बुरी तरह झुलसे, FIR दर्ज

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात खाना लेने गए युवकों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। रविंद्रम नगर गेट स्थित एक भोजनालय पर गाली-गलौज का विरोध करने पर होटल मालिक और उसके कारीगर ने तीन युवकों पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। घटना में तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गणेशनगर निवासी अस्मित तोमर के मुताबिक उनका भाई आदित्य तोमर अपने दोस्त करन ठाकुर के साथ मंगलवार रात रामकिशोर भोजनालय पर खाना लेने पहुंचा था। आरोप है कि खाना देने में देरी हो रही थी, इस पर आदित्य ने कारीगर से जल्दी करने को कहा। इसी बात पर होटल मालिक रामकिशोर भड़क गया और गालियां देने लगा।
बताया गया कि गाली-गलौज की सूचना मिलते ही अस्मित तोमर भी मौके पर पहुंच गया। तीनों युवकों ने जब अपशब्दों का विरोध किया तो होटल मालिक और कारीगर ने कथित तौर पर तैश में आकर कढ़ाही से खौलता हुआ तेल उठाकर उन पर फेंक दिया। अचानक हुए हमले से तीनों युवक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमले में झुलसे युवकों को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि होटल मालिक ने घटना के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है।
इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर होटल मालिक रामकिशोर और उसके कारीगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मामूली विवाद में इस तरह का जानलेवा हमला बेहद चिंताजनक है। पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
