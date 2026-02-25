फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या का आरोप, पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज

मलखान का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी ससुराल पक्ष ने नहीं दी। एक रिश्तेदार के जरिए खबर मिली तो वह भागे-भागे बेटी की ससुराल पहुंचे। वहां सुनीता का शव जमीन पर पड़ा था और पति घर से फरार था। यह मंजर देख परिजन बिलख पड़े। गांव में भी घटना को लेकर आक्रोश और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सूचना पर शाही थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।