थाने के सामने डिलीवरी बॉय ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, बाइक छुड़ाने को काट रहा था चक्कर

अक्षय एक निजी कंपनी में डिलीवरी का काम करता है और फिलहाल कोतवाली के पीछे किराये पर रहता है। सोमवार रात वह गंगापुर डिलीवरी देने गया था। बाइक शराब की दुकान के पास खड़ी की, चाबी भी लगी रह गई। तभी संजयनगर निवासी विकास सागर बाइक लेकर भाग निकला। पीछा हुआ, अफरा-तफरी मची और इसी दौरान विकास ने सामने से आ रहे माधोबाड़ी निवासी आकाश को टक्कर मार दी। आकाश घायल हो गया। पुलिस पहुंची और जांच के तहत बाइक भी थाने ले आई। तभी से अक्षय बाइक छुड़वाने के लिए बारादरी थाने के चक्कर काट रहा था। पुलिस का कहना है कि घायल की स्थिति और कानूनी कार्रवाई स्पष्ट होने के बाद ही बाइक छोड़ी जा सकती थी। लेकिन अक्षय बेसब्र था। मंगलवार को भी वह नशे की हालत में थाने पहुंचा और बाइक तुरंत देने की मांग करने लगा।