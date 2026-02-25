होली पर बरेली को रेल राहत का बड़ा तोहफा, 48 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, वेटिंग घटी… अब घर पहुंचना होगा आसान

रेलवे ने 15020/15019 टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ा दी है। 26 फरवरी से यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टनकपुर से चलेगी, जबकि वापसी में बुधवार, शुक्रवार और रविवार को देहरादून से संचालित होगी। इससे बरेली और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं 12035/12036 टनकपुर-दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस को 26 फरवरी से मझोला पकड़िया स्टेशन पर दो मिनट का प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। 29 अप्रैल से टनकपुर, बनबसा और खटीमा स्टेशनों के समय में भी बदलाव होगा। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे होली स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध सीटों की जांच कर समय से आरक्षण करा लें, ताकि त्योहार का सफर बिना भागदौड़ और परेशानी के पूरा किया जा सके। इस बार संकेत साफ हैं—होली पर घर पहुंचना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है।