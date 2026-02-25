25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी में आई पोस्टमार्टम की नई व्यवस्था, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी होगा शव परीक्षण

UP News: उत्तर प्रदेश शासन ने चिकित्सा शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए अब निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है। इस पहल से...

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Namrata Tiwary

Feb 25, 2026

पोस्टमार्टम

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

UP News: प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और एमबीबीएस के छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ-साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में भी पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) की सुविधा शुरू की जाएगी। शासन के इस फैसले से न केवल मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना समझने में आसानी होगी बल्कि फोरेंसिक मेडिसिन के क्षेत्र में उनकी पकड़ भी मजबूत होगी। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।

छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक अनुभव

अब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया केवल जिला अस्पतालों और चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक ही सीमित थी। इस कारण निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को व्यावहारिक अनुभव के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चिकित्सा शिक्षा को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए शासन ने यह नई पहल की है। अब छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान सीधे तौर पर शव परीक्षण की बारीकियों को देख और समझ सकेंगे। इससे उन्हें मृत्यु के कारणों का गहन अध्ययन करने और अपराध विज्ञान (Criminology) को समझने में बड़ी मदद मिलेगी।

निजी कॉलेजों के लिए शर्तें

शासन ने निजी मेडिकल कॉलेजों को पोस्टमार्टम की अनुमति तो दी है लेकिन इसके साथ सख्त नियम भी लागू किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेजों में केवल लावारिस शवों का ही पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। किसी भी पोस्टमार्टम से पहले संबंधित जिले के सीएमओ से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा ताकि नियमों का उल्लंघन न हो और पारदर्शिता बनी रहे।

विशेषज्ञों की मौजूदगी में होगी पूरी प्रक्रिया

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकों और रेजिडेंट डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। खास बात यह है कि पोस्टमार्टम मुख्य रूप से सरकारी चिकित्सकों द्वारा ही किया जाएगा जबकि मेडिकल छात्र उस दौरान उपस्थित रहकर शिक्षण प्राप्त करेंगे। बरेली के सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा में प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत महत्व है। इस कदम से छात्र न केवल मानव शरीर की जटिलताओं को समझेंगे बल्कि फोरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में भी निपुण बनेंगे।

फोरेंसिक विभाग को मिलेगी मजबूती

इस नई व्यवस्था से मेडिकल कॉलेजों के डिसेक्शन हॉल (शव-विच्छेदन गृह) का उपयोग अब पोस्टमार्टम के लिए भी हो सकेगा। इससे एमबीबीएस और पीजी कर रहे छात्रों को केस स्टडी के लिए नया और वास्तविक डेटा मिल सकेगा। शासन का मानना है कि इस पहल से आने वाले समय में प्रदेश को बेहतर फोरेंसिक विशेषज्ञ मिलेंगे जो कानूनी और चिकित्सकीय जांच में अहम भूमिका निभाएंगे।

ये भी पढ़ें

इंटरफेथ लिव-इन पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- अपनी पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार
लखनऊ
allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी में आई पोस्टमार्टम की नई व्यवस्था, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी होगा शव परीक्षण

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्लेटफॉर्म पर थम गईं सांसें… जीआरपी सिपाही ने सीपीआर देकर लौटाई जिंदगी

बरेली

थाने के सामने डिलीवरी बॉय ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, बाइक छुड़ाने को काट रहा था चक्कर

बरेली

टेंडर के पहले ही दौड़ पड़े फाइबर के घोड़े, 3 का, 13 कर रहा ठेकेदार, रोटरी से सड़क भी हो गई संकरी

बरेली

भाजपा नेता और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शह पर बरेली में चल रहा अवैध टैक्सी स्टैंड, एसएसपी तक पहुंची शिकायत…

बरेली

शास्त्री मार्केट में बना रखा था अवैध दवाओं का गोदाम, 4.20 लाख की एलोपैथिक दवायें सीज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.