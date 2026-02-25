प्लेटफॉर्म पर थम गईं सांसें… जीआरपी सिपाही ने सीपीआर देकर लौटाई जिंदगी

इंस्पेक्टर जीआरपी एसके वर्मा ने बताया कि प्राथमिक राहत के बाद परिजन दिनेश को अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने भी माना कि अगर समय रहते सीपीआर नहीं मिलता तो मामला जानलेवा साबित हो सकता था। घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने सिपाही हरीओम की तत्परता और सूझबूझ की खुलकर तारीफ की। लोगों का कहना था कि उस वक्त वह सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता बनकर सामने आए।