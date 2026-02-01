शास्त्री मार्केट में बना रखा था अवैध दवाओं का गोदाम, 4.20 लाख की एलोपैथिक दवायें सीज

मेसर्स नीलू फार्मा के मालिक सत्यभान गुप्ता के गोदाम पर छापामार कार्रवाई में करीब 4 लाख 20 हजार रुपये की एलोपैथिक औषधियां बरामद की गईं। टीम ने मौके पर ही स्टॉक को सीज कर दिया। वहीं चार संदिग्ध दवाओं के नमूने एकत्र कर राजकीय प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।