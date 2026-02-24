24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

होली पर जरा संभलकर… स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, इमरजेंसी-ट्रामा टीम 24 घंटे तैयार, जरा सी लापरवाही पड़ेगी भारी

रंगों के त्योहार होली को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह की अगुवाई में पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 24, 2026

बरेली। रंगों के त्योहार होली को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह की अगुवाई में पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सीएमओ ने साफ शब्दों में कहा है कि त्योहार के दौरान किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और जरा सी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल से लेकर सभी सीएचसी-पीएचसी तक इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत कर दिया गया है। ट्रामा और सर्जिकल टीम को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त बेड, दवाइयां और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी हादसे, मारपीट या गंभीर स्थिति में तुरंत उपचार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सड़क दुर्घटनाएं, आपसी विवाद और रंग से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए हर स्तर पर तैयारी की गई है।

दवाओं का अतिरिक्त स्टॉक, एलर्जी-आई केयर पर खास फोकस

होली में आंखों में रंग जाने, त्वचा एलर्जी, सांस की दिक्कत और चोट-चपेट के मामलों को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में एंटी-एलर्जिक दवाएं, आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन, बैंडेज और जरूरी मरहम का अतिरिक्त स्टॉक रखा गया है। फार्मेसी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आवश्यक दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएमओ ने कहा कि समय पर इलाज ही बड़ी घटनाओं को टाल सकता है, इसलिए तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

ग्रामीण इलाकों में भी चौकसी, एंबुलेंस रहेंगी तैनात

सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सतर्क कर दिया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सकों को मुख्यालय पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर तैनात रखने की योजना बनाई गई है, ताकि जरूरत पड़ते ही मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके।

जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएमओ

डॉ. विश्राम सिंह ने दो टूक कहा कि होली पर जनस्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि सुरक्षित और संयमित तरीके से त्योहार मनाएं, केमिकल युक्त रंगों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या एंबुलेंस सेवा से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

Holika Dahan

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / होली पर जरा संभलकर… स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, इमरजेंसी-ट्रामा टीम 24 घंटे तैयार, जरा सी लापरवाही पड़ेगी भारी

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली की जमीं पर सजेगी बॉलीवुड के सुरों की महफिल, तीन स्टार, तीन शाम जमाएंगे रंग, धुनों पर झूमेगा शहर

बरेली

होली पर खलल डालने वालों सावधान… एसएसपी का सख्त ऐलान, गड़बड़ी की तो बख्शे नहीं जाओगे

बरेली

बीजेपी कैबिनेट मंत्री पति के रिश्तेदारों पर चला ‘जिला बदर का डंडा’ फायरिंग कांड में जेल जा चुके आरोपी छह माह के लिए बरेली से बाहर

बरेली

नमाज को लेकर बवाल… अधिवक्ता के चैंबर में घुसकर मारपीट, फाइलें फाड़ीं, मौलाना समेत 54 पर एफआईआर

बरेली

बरेली में मेरा आतंक बताने वाला ऋषभ ठाकुर पहुंचा हवालात, जिला बदर होकर भी मांग रहा था रंगदारी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.