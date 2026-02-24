होली पर जरा संभलकर… स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, इमरजेंसी-ट्रामा टीम 24 घंटे तैयार, जरा सी लापरवाही पड़ेगी भारी

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल से लेकर सभी सीएचसी-पीएचसी तक इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत कर दिया गया है। ट्रामा और सर्जिकल टीम को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त बेड, दवाइयां और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी हादसे, मारपीट या गंभीर स्थिति में तुरंत उपचार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सड़क दुर्घटनाएं, आपसी विवाद और रंग से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए हर स्तर पर तैयारी की गई है।