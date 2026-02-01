नमाज को लेकर बवाल… अधिवक्ता के चैंबर में घुसकर मारपीट, फाइलें फाड़ीं, मौलाना समेत 54 पर एफआईआर

अधिवक्ता अख्तर अली के मुताबिक, वह अपने मकान में बने चैंबर में काम कर रहे थे। उसी दौरान करीब 54 लोग एकजुट होकर अंदर घुस आए। आरोप है कि मौलाना खुर्शीद के पीछे नमाज न पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा किया गया। गाली-गलौज के बाद माहौल हिंसक हो गया और आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि एक व्यक्ति ने उनका गला दबाने की कोशिश की और खुलेआम जान से मारने की धमकी दी।