लीज में फंसा बरेली एयरपोर्ट का टेकऑफ, अधर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का सपना… अब इन उड़ानों पर भी मंडराया संकट

इधर एयरपोर्ट पर एक और तस्वीर दिख रही है कि होली के पहले हवाई किराया आसमान छू रहा है। सामान्य दिनों में बरेली-मुंबई और बरेली-बेंगलुरु का किराया 6 से 7 हजार रुपये के बीच रहता है, लेकिन त्योहार के आसपास यह 14 से 15 हजार रुपये तक जा पहुंचा है। एयरलाइंस का तर्क साफ है कि मांग बढ़ी तो किराया बढ़ा। त्योहार में 70 से 80 फीसदी सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं। जो यात्री आखिरी वक्त पर टिकट लेते हैं, उन्हें दोगुना किराया चुकाना पड़ रहा है। इंडिगो के 232 सीटों वाले एयरबस में भी सीटें तेजी से भर रही हैं।