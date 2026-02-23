बरेली–मैलानी सीधी ट्रेन पर गरमाई सियासत: क्या अब टूटेगा इंतज़ार… रेलवे ने बढ़ाई हलचल, इस फैसले पर टिकी सबकी नजरें

करीब दस साल पहले तक बरेली से पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर और लखनऊ तक मीटर गेज ट्रेनें दौड़ती थीं। बरेली से बदायूं, कासगंज, मथुरा और आगरा फोर्ट तक भी सीधी रेल सेवा थी। यात्रियों को लखनऊ से आगरा तक बिना बदले सफर की सुविधा मिलती थी। लेकिन मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के नाम पर आठ साल तक ट्रेनों का पहिया थमा रहा। दो साल पहले ट्रैक तो तैयार हो गया, ट्रेनें भी चलीं, मगर सीधी सुविधा अब तक नहीं मिली। यात्रियों को आज भी बरेली से मैलानी जाने के लिए पीलीभीत में ट्रेन बदलनी पड़ती है।