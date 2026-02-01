FSDA ने उड़ाई मिलावटखोरों की नींद… किप्स और दीनानाथ समेत कई दुकानों से भरे नमूने, अब इनकी बारी

छापेमारी के दौरान सीबीगंज के बंडिया स्थित अर्श किराना स्टोर से बेसन का नमूना लिया गया। सिविल लाइंस के चर्चित किप्स स्वीट्स से लड्डू की सैंपलिंग की गई। नैनीताल रोड भोजीपुरा स्थित अर्श किराना स्टोर से अमूल प्योर घी का नमूना भरा गया। स्टेशन रोड पर स्वर्ण टावर होटल के सामने गुप्ता जी डेयरी प्रोडक्ट से पनीर और नवल्टी चौराहा स्थित दीनानाथ एंड सन्स से दही का नमूना लिया गया। टीम की मौजूदगी से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई दुकानदार कार्रवाई को लेकर सतर्क नजर आए और ग्राहकों में भी चर्चा का विषय बना रहा।