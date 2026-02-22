बीच सड़क खड़े पेड़ से टकराई कार, शादी से लौट रहे तीन की मौत, मासूम समेत तीन की हालत नाजुक

रामपुर रोड कई जगह से टूटी और जर्जर हालत में है। जगह-जगह गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं रेत-बजरी कारोबारियों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण से भी रास्ता संकरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए और बीच सड़क पर खड़े पेड़ को हटाकर भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जाए। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गईं और तीन जिंदगियां असमय काल के गाल में समा गईं।