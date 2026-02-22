हेड कांस्टेबल के बहनोई की गोली मारकर हत्या, लूट की कहानी, प्रॉपर्टी विवाद या रिश्तों का राज,करगैना चौकी इंचार्ज सस्पेंड

घटना शुक्रवार रात करीब एक बजे की है। 40 वर्षीय जोगेंद्र पत्नी अनीता के साथ बरामदे में सो रहे थे, जबकि बच्चे भीतर कमरे में थे। पालतू कुत्ते के भौंकने पर दोनों की आंख खुली। छत पर आहट सुनकर वे जीने की ओर बढ़े। तभी छत से उतर रहे दो बदमाशों में से एक ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली जोगेंद्र के सीने में लगी और वह मौके पर गिर पड़े। पत्नी भी सीढ़ियों से लुढ़क गईं। बदमाश खूंटी पर टंगा थैला लेकर फरार हो गए।