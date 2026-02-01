गोत्र के फेर में टूटी शादी… वरमाला के बाद बरातघर में बवाल, बिना दुल्हन लौट गई बरात

विवाद बढ़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद शादी समारोह रोक दिया गया। सुबह दोनों पक्ष बहेड़ी थाने पहुंचे। यहां वर पक्ष ने शादी में हुए खर्च का भुगतान करने की बात कही। आपसी सहमति से खर्चे का निपटान हुआ और दोनों ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। मामला आपसी समझौते से सुलझा लिया गया है।