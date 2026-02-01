मुस्लिम मोहल्ला किधर है, पूछना पड़ा भारी… स्कूटी सवार ने टोपी उतरवाई, बुजुर्ग समेत तीन युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

सहसवान के मोहल्ला दहलीज निवासी जावेद अपने साथियों आरिफ और अब्दुल सलाम के साथ रुदायन कस्बे में रमजान के मद्देनजर जकात मांगने गए थे। जावेद के भाई अरमान के मुताबिक, एक गली में उन्होंने स्कूटी सवार युवक से पूछा कि मुस्लिम मोहल्ला किधर है और हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा। इतना सुनते ही युवक कथित तौर पर उग्र हो गया। अरमान का आरोप है कि युवक ने पहले स्कूटी रोकी, फिर बुजुर्ग अब्दुल सलाम की टोपी उतरवाई और तीनों को थप्पड़ मारने लगा। करीब 200 मीटर तक गाली-गलौज करते हुए उन्हें दौड़ाया और गली से बाहर तक खदेड़ दिया।