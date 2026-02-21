तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हाईस्कूल छात्र की मौत, दो साथियों की हालत नाजुक

राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत बरेली के अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र और नरेश पाल का इलाज जारी है। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अरविंद दो भाई और दो बहनों में तीसरे नंबर का था। वह दसवीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने बताया कि वह पढ़ाई के साथ-साथ बरात और अन्य कार्यक्रमों में वेटर का काम कर परिवार की आर्थिक मदद करता था। बेटे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है।