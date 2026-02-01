बरेली कोर्ट में बड़ा फेरबदल, सुरेश दुबे बने सीजेएम, सिविल जज और एसीजेएम की भी अदला बदली

बरेली। न्यायिक महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए हाईकोर्ट ने बरेली जिला न्यायालय में महत्वपूर्ण तबादले किए हैं। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रहे सुरेश कुमार दुबे को अब बरेली का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नियुक्त किया गया है। नये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदभार ग्रहण के साथ ही अब निगाहें इस बात पर होंगी कि लंबित आपराधिक मामलों और आर्थिक अपराधों की सुनवाई में कितनी तेजी आती है।