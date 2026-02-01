रुहेलखंड विश्वविद्यालय में फीस का फरमान और बवाल, 200 से सीधे 1000, परीक्षा नियंत्रक को घेरा, फिर हुआ ये…

परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक झटके में फीस को पांच गुना बढ़ा दिया। माइग्रेशन और प्रोविजनल डिग्री ऐसे दस्तावेज हैं, जो उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए अनिवार्य होते हैं। ऐसे में 200 की जगह 1000 वसूलना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर भारी बोझ डालना है। छात्र नेताओं ने साफ शब्दों में कहा यह फैसला छात्र हितों के खिलाफ है। बिना संवाद, बिना विचार-विमर्श, सीधे आदेश जारी कर दिया गया।