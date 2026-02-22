अब नहीं लगेगा नैनीताल हाईवे पर घंटों का जाम… अंडरपास तैयार, बस इस दिन का इंतज़ार, फिर हमेशा के लिए बंद होंगी ये दोनों क्रासिंग

बार-बार फाटक बंद होने और बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए रेलवे ने अंडरपास का प्रस्ताव तैयार किया। साल 2023 के मध्य में काम शुरू हुआ। पिछले साल मई में 90 दिनों तक रूट डायवर्जन लेकर हाईवे के नीचे सुरंग की खोदाई की गई। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। करीब 470 मीटर लंबा यह अंडरपास दोनों क्रासिंग के बीच बनाया जा रहा है। रेलवे लाइन के पार यांत्रिक कारखाना और डीआरएम ऑफिस के बीच का काम लगभग पूरा हो चुका है। नैनीताल हाईवे पर रेलवे लाइन से पहले कुछ हिस्से का काम शेष है। इसके अलावा दोनों छोर पर छत बिछाने का कार्य किया जाना है। इसके बाद अंतिम फिनिशिंग होगी। निर्माण पूरा होते ही उद्घाटन के बाद इसे आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।