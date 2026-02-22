माडल टाउन का सट्टेबाज गिरफ्तार‘गौरव’बनकर ‘जय’नौ साल तक देता रहा पुलिस को चकमा, निकला डबल वारंट

सभी तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1 में पूरे साक्ष्य पेश किए। 17 फरवरी को कोर्ट ने गौरव आहूजा उर्फ जय आहूजा के नाम से वारंट जारी कर दिया। वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी दरोगा जितेंद्र कुमार को सौंपी गई। शुरुआती कोशिश में सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे ही आरोपी को भनक लगी कि पुलिस ने दोहरे नाम से वारंट जारी करा लिया है, उसकी पहचान की ढाल टूट गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही बारादरी पुलिस ने ठिकाने पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करीब एक दशक तक नाम की ओट लेकर बचता रहा आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।