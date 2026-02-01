युवती लापता, गांव में उबाल… ग्रामीणों ने सीबीगंज थाना घेरा, मुस्लिम युवक पर अपहरण का आरोप

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव नदोसी से युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद गांव में आक्रोश फूट पड़ा। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सीबीगंज थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक पहचान छिपाकर युवती को अपने जाल में फंसाता रहा और 19 फरवरी की शाम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।