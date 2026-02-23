बरेली में मेरा आतंक है, जिला बदर ऋषभ ठाकुर का नया ऑडियो वायरल, स्पा सेंटर खोलने पर ‘डील’ की धमकी

करीब पांच दिन पहले दो युवकों ने कासा गोल्डन स्पा का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। आरोप था कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। वीडियो में लड़कियों को दिखाने और रुपये तय करने तक की बातचीत रिकॉर्ड बताई जा रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस का दावा था कि मौके पर कोई आपत्तिजनक गतिविधि नहीं मिली। इसके अगले ही दिन एक ऑडियो सामने आया, जिसमें खुद को आशु यादव बताने वाला व्यक्ति 40 हजार रुपये की रंगदारी मांगता सुनाई दिया।