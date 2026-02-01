23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

इस्तीफे से मचाई हलचल, अब राजनीति में एंट्री… अलंकार अग्निहोत्री ने राम नाम से बनाई नई पार्टी

यूजीसी नियमों के विरोध में पद छोड़कर सुर्खियों में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आखिरकार राजनीति के मैदान में खुला दांव चल दिया। सोमवार को उन्होंने अपने नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन का ऐलान करते ही सियासी गलियारों में चर्चा गर्म कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 23, 2026

बरेली। यूजीसी नियमों के विरोध में पद छोड़कर सुर्खियों में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आखिरकार राजनीति के मैदान में खुला दांव चल दिया। सोमवार को उन्होंने अपने नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन का ऐलान करते ही सियासी गलियारों में चर्चा गर्म कर दी।

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद से ही शहर में यह चर्चा जोरों पर थी कि वह चुप नहीं बैठेंगे। लाल फाटक स्थित परशुराम धाम में सवर्ण समाज के प्रमुख लोगों के साथ उनकी बैठक ने इन अटकलों को और हवा दे दी थी। तब उन्होंने संकेत दिए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब उसी संकेत को उन्होंने पार्टी बनाकर हकीकत में बदल दिया।

सवर्णों और शोषितों को साथ लाने का दावा

पार्टी की घोषणा करते हुए अग्निहोत्री ने साफ कहा कि उनका मंच किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने सवर्ण समाज के अधिकारों की बात उठाते हुए यह भी जोड़ा कि शोषित और उपेक्षित वर्गों की आवाज को भी मजबूती दी जाएगी। उनका कहना है कि नई पार्टी समाज में संतुलन और सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाएगी।

सनातन और समरसता पर होगा फोकस

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का झंडा और चुनाव चिह्न जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की नींव सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता पर टिकी होगी। उन्होंने समर्थकों से इसे एक व्यापक जनांदोलन बनाने की अपील भी की। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट का यह कदम आने वाले चुनावी परिदृश्य को किस दिशा में ले जाएगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बरेली की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है और पुराने समीकरणों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 07:13 pm

Published on:

23 Feb 2026 07:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इस्तीफे से मचाई हलचल, अब राजनीति में एंट्री… अलंकार अग्निहोत्री ने राम नाम से बनाई नई पार्टी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लीज में फंसा बरेली एयरपोर्ट का टेकऑफ, अधर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का सपना… अब इन उड़ानों पर भी मंडराया संकट

बरेली

भगवान राम–माता सीता पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, बरेली में मचा हड़कंप… एफआईआर दर्ज

बरेली

अंग्रेजी के पेपर पर हाई अलर्ट: 130 केंद्रों पर छापामार निगरानी, खुद मैदान में उतरे डीएम, परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा

बरेली

छुट्टा पशु, खाद संकट और एम्स… सर्किट हाउस में गरजे नीरज मौर्य, बोले- जनता त्रस्त, सरकार मस्त

बरेली

बरेली–मैलानी सीधी ट्रेन पर गरमाई सियासत: क्या अब टूटेगा इंतज़ार… रेलवे ने बढ़ाई हलचल, इस फैसले पर टिकी सबकी नजरें

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.