बीजेपी कैबिनेट मंत्री पति के रिश्तेदारों पर चला ‘जिला बदर का डंडा’ फायरिंग कांड में जेल जा चुके आरोपी छह माह के लिए बरेली से बाहर

खास बात यह है कि दोनों भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू के भतीजे बताए जाते हैं। गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति हैं। कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।

फायरिंग कांड से बढ़ी थी सुर्खियां

सौरभ और टिंकू का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब एक महिला अधिवक्ता पर फायरिंग और जानलेवा हमले के आरोप में दोनों को जेल जाना पड़ा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कानून-व्यवस्था को चुनौती बन रहे इन नामों पर निगरानी बढ़ाई गई थी।