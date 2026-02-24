बरेली के इस व्यापारी की पत्नी से लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पीड़ित ने बताया कि छीने गए बैग में वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, करीब पांच हजार रुपये नकद और जरूरी दस्तावेज रखे थे। पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में हो गई। सड़क पर मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए और लुटेरे आसानी से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद सुखबीर सिंह ने डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन बदमाशों का पीछा करने के बजाय पीड़ित को सीबीगंज थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह देकर चली गई। इसे लेकर पीड़ित परिवार में नाराजगी है।