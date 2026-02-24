24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली की जमीं पर सजेगी बॉलीवुड के सुरों की महफिल, तीन स्टार, तीन शाम जमाएंगे रंग, धुनों पर झूमेगा शहर

होली के रंग अभी बाजार तक पहुंचे भी नहीं कि शहर की फिजाओं में सुरों का गुलाल घुलने लगा है। तीन अलग-अलग मंच, तीन अलग अंदाज और तीन बड़ी आवाजें… आने वाले दिनों में बरेली का हर कोना संगीत की धड़कन पर थिरकता नजर आएगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 24, 2026

कैलाश खेर, सुनिधि चौहान और सोनू निगम

बरेली। होली के रंग अभी बाजार तक पहुंचे भी नहीं कि शहर की फिजाओं में सुरों का गुलाल घुलने लगा है। तीन अलग-अलग मंच, तीन अलग अंदाज और तीन बड़ी आवाजें… आने वाले दिनों में बरेली का हर कोना संगीत की धड़कन पर थिरकता नजर आएगा। सोशल मीडिया से लेकर कैंपस और क्लब तक बस एक ही चर्चा—कौन सी शाम होगी सबसे यादगार?

24 फरवरी: पहला धमाका, युवाओं की धड़कन स्टेज पर

संगीतमय सफर की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के ‘इन्वर्शिया’ में रॉकस्टार सुनिधि चौहान अपनी हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस से मंच को आग लगाने आ रही हैं। युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। कैंपस के बाहर से लेकर ऑनलाइन ग्रुप्स तक टिकट की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि उनकी एंट्री के साथ ही शाम ‘मोस्ट मेमोरेबल’ में बदल जाएगी।

28 फरवरी: सुरों का सदाबहार जादू

संगीत का यह कारवां 28 फरवरी को नई ऊंचाई छुएगा, जब बीएल एग्रो स्टेडियम में सदाबहार गायक सोनू निगम अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। दैनिक जागरण की ओर से आयोजित इस शो को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्सुकता है। टिकटों की बुकिंग पहले ही रफ्तार पकड़ चुकी है। आसपास के जिलों से भी संगीत प्रेमियों के आने की तैयारी है।

सूफियाना समापन: रूह से रूह तक

राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्थापना दिवस पर पद्मश्री कैलाश खेर अपनी रूहानी आवाज से समापन को खास बनाएंगे। ‘अल्लाह के बंदे’ और ‘तेरी दीवानी’ जैसे गीतों की गूंज शहर को सूफियाना अंदाज में डुबो देगी।

टिकट या जुगाड़? शहर में बढ़ा ‘संगीत फीवर’

इंटरनेट मीडिया पर उत्साह चरम पर है। वाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट—हर जगह इन तीन शामों की गूंज है। कहीं टिकट बुकिंग की होड़ है तो कहीं पास के लिए ‘जुगाड़’ का दौर। होली से पहले यह संगीतमय तिकड़ी शहर को रंगों से पहले रागों में सराबोर करने जा रही ha। अब बस इंतजार है पहली तालियों की गूंज का।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली की जमीं पर सजेगी बॉलीवुड के सुरों की महफिल, तीन स्टार, तीन शाम जमाएंगे रंग, धुनों पर झूमेगा शहर

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली पर खलल डालने वालों सावधान… एसएसपी का सख्त ऐलान, गड़बड़ी की तो बख्शे नहीं जाओगे

बरेली

बीजेपी कैबिनेट मंत्री पति के रिश्तेदारों पर चला ‘जिला बदर का डंडा’ फायरिंग कांड में जेल जा चुके आरोपी छह माह के लिए बरेली से बाहर

बरेली

नमाज को लेकर बवाल… अधिवक्ता के चैंबर में घुसकर मारपीट, फाइलें फाड़ीं, मौलाना समेत 54 पर एफआईआर

बरेली

बरेली में मेरा आतंक बताने वाला ऋषभ ठाकुर पहुंचा हवालात, जिला बदर होकर भी मांग रहा था रंगदारी

बरेली

इस्तीफे से मचाई हलचल, अब राजनीति में एंट्री… अलंकार अग्निहोत्री ने राम नाम से बनाई नई पार्टी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.