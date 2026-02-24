बरेली की जमीं पर सजेगी बॉलीवुड के सुरों की महफिल, तीन स्टार, तीन शाम जमाएंगे रंग, धुनों पर झूमेगा शहर

बरेली। होली के रंग अभी बाजार तक पहुंचे भी नहीं कि शहर की फिजाओं में सुरों का गुलाल घुलने लगा है। तीन अलग-अलग मंच, तीन अलग अंदाज और तीन बड़ी आवाजें… आने वाले दिनों में बरेली का हर कोना संगीत की धड़कन पर थिरकता नजर आएगा। सोशल मीडिया से लेकर कैंपस और क्लब तक बस एक ही चर्चा—कौन सी शाम होगी सबसे यादगार?