होली पर खलल डालने वालों सावधान… एसएसपी का सख्त ऐलान, गड़बड़ी की तो बख्शे नहीं जाओगे

बरेली। होली से पहले बरेली पुलिस ने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। सोमवार रात एसएसपी अनुराग आर्य ने गूगल मीट के जरिए जिले भर के अफसरों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक की और साफ कर दिया कि त्योहार के दौरान गड़बड़ी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में सभी अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में जिले में हो रहे अपराधों की एक-एक कर समीक्षा की गई और कई मामलों में जवाब-तलब भी हुआ।