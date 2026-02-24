फार्म हाउस पर खून से सना मिला चौकीदार का शव, हत्या या हादसा… ऐसे खुलेंगे राज

जानकारी के मुताबिक बिल्सी निवासी नरेश माहेश्वरी का खेत कछला-शाहबाद हाईवे के किनारे स्थित है, जहां उन्होंने फार्म हाउस बना रखा है और गाय भी पाल रखी हैं। फार्म हाउस की देखरेख की जिम्मेदारी मुजरिया थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी 65 वर्षीय सुरेंद्र सिंह के पास थी। वह करीब 20 वर्षों से यहां चौकीदारी कर रहे थे और दूसरी मंजिल पर ही सोते थे। मंगलवार सुबह जब नरेश रोज की तरह दूध लेने पहुंचे तो फार्म हाउस के बाहर जमीन पर सुरेंद्र सिंह का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी।