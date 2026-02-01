भाजपा नेता और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शह पर बरेली में चल रहा अवैध टैक्सी स्टैंड, एसएसपी तक पहुंची शिकायत…

आशंका है कि वर्चस्व की लड़ाई से कभी भी गैंगवार और गंभीर वारदात की स्थिति बन सकती है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कानून-व्यवस्था की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। एसएसपी अनुराग आर्य की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति के तहत अब मामला उनके संज्ञान में है। यही वजह है कि अब घूसखोर पुलिस वालों की नहीं चलेगी। ट्रैफिक पुलिस की मजबूरी बन गई है कि अवैध स्टैंड को हटवायें, नहीं तो उनका ही बोरिया बिस्तर बंध जायेगा। पीड़ितों ने हवाला देते हुए एसएसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब निगाहें एसएसपी की कार्रवाई पर टिकी हैं। हालांकि अब सरकारी जमीन से अवैध स्टैंड हटाने और आरोपियों पर कार्रवाई होना तय है।