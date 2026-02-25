सीमा के सपूतों को नमन… आईटीबीपी ने मनाया पूर्व सैनिक दिवस, वीरों को दिया गौरवपूर्ण सम्मान

सेनानी पवन सिंह ने अपने संबोधन में सभी पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बल अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि सेवा काल समाप्त होने के बाद भी उनका संबंध संगठन से कभी समाप्त नहीं होता। समारोह में सभी पूर्व सैनिकों को मंच पर आमंत्रित कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कई चेहरों पर गर्व की चमक थी, तो कई आंखों में वर्षों की सेवाओं की यादें छलक उठीं।