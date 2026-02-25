बंद फैक्टरी में अंदरूनी सेंध… 12 लाख की मशीनें पार, चौकीदार समेत चार पर मुकदमा, सीसीटीवी ने खोला राज

बताया गया कि पहले चोरी का माल सामने वाली फैक्टरी में रखा गया, फिर वहां से जुगाड़ गाड़ी (ट्रॉली) के जरिए अन्य स्थान पर भेज दिया गया। पूरी प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई, जिससे लंबे समय तक किसी को भनक न लगे। निदेशक अनिल गंगवार के अनुसार मशीनों और उपकरणों की कीमत 10 से 12 लाख रुपये के बीच है। उन्होंने 23 फरवरी 2026 को भोजीपुरा थाने में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर चौकीदार अनुज यादव, उसके भाई संजीव यादव, अन्य सहयोगियों व अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।