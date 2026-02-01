युगवीणा लाइब्रेरी में सजा भारतीय हस्तकला उत्सव… एक ही छत के नीचे चमकी देशभर की शिल्प विरासत

उद्घाटन समारोह में बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ कैंट बोर्ड सीईओ डॉ. तनु जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगर शामिल हुए। अतिथियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया और शिल्पकारों से सीधा संवाद कर उनके हुनर और उत्पाद विविधता की सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि यह आयोजन न सिर्फ भारत की समृद्ध शिल्प विरासत का उत्सव है, बल्कि कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमों को सीधे बाजार से जोड़ने की सार्थक पहल भी है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे हस्तनिर्मित उत्पादों को अपनाकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करें।