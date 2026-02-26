26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली की इस प्लाई फैक्टरी पर आयकर का धावा, यूपी से उत्तराखंड तक एक साथ गिरी गाज

फरीदपुर के भगवानपुर फुलवा गांव में गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पांचजन्य प्लाई बोर्ड फैक्टरी के गेट पर अचानक आयकर विभाग की गाड़ियों का काफिला आकर रुका।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 26, 2026

बरेली। फरीदपुर के भगवानपुर फुलवा गांव में गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पांचजन्य प्लाई बोर्ड फैक्टरी के गेट पर अचानक आयकर विभाग की गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सुबह करीब पांच बजे टीम ने फैक्टरी के अंदर घुसते ही कार्रवाई शुरू कर दी। नींद में डूबा इलाका कुछ ही मिनटों में सायरनों और हलचल से गूंज उठा।

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की करीब 10 टीमें अलग-अलग स्थानों पर एक साथ सक्रिय हुईं। फैक्टरी मालिक रवि नोमानी के आवास से लेकर उनकी अन्य औद्योगिक इकाइयों पर भी दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड तक फैले कारोबारी ठिकाने जांच के घेरे में हैं। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर की गई इस बड़ी कार्रवाई ने कारोबार जगत में खलबली मचा दी है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। फैक्टरी के भीतर आयकर अधिकारी खातों, कंप्यूटर डाटा और जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। बाहर सुरक्षा घेरा कस दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है।

गेट पर लौटे मजदूर, दिनभर ठप रहा कामकाज

सुबह की शिफ्ट में पहुंचे मजदूरों को फैक्टरी गेट से ही वापस लौटा दिया गया। छापेमारी के चलते फैक्टरी का संचालन पूरी तरह ठप रहा। हालांकि मौके पर मौजूद एक जवान ने साफ किया कि मजदूरों के प्रवेश पर उनकी ओर से कोई रोक नहीं थी, बल्कि प्रबंधन ने ही फिलहाल काम बंद रखा है। इस हाईप्रोफाइल छापेमारी ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और आयकर विभाग आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल फरीदपुर की यह फैक्टरी जांच के साए में है और कारोबारियों में बेचैनी साफ देखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 01:11 pm

Published on:

26 Feb 2026 01:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली की इस प्लाई फैक्टरी पर आयकर का धावा, यूपी से उत्तराखंड तक एक साथ गिरी गाज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

25 लाख की चोरी का पर्दाफाश, शाही पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, दो दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

बरेली

टेंडर में 22 करोड़ का ‘फर्जी खेल’, ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस, इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज

बरेली

बारादरी थाने की चौखट पर जली फरियादी की आग, सुनवाई में चूक पर टूटा अनुशासन का डंडा, दरोगा समेत 7 सस्पेंड, रिक्रूट का चयन रद्द

बरेली

बरेली की इन नामचीन दुकानों पर एफएसडीए का शिकंजा… 13 नमूने भरे, सरसों तेल और रंगीन कचरी समेत हजारों का माल सीज

बरेली

गाली देने से रोका तो होटल मालिक ने ग्राहकों पर फेंका खौलता तेल, तीन युवक बुरी तरह झुलसे, FIR दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.