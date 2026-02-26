बरेली की इस प्लाई फैक्टरी पर आयकर का धावा, यूपी से उत्तराखंड तक एक साथ गिरी गाज

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की करीब 10 टीमें अलग-अलग स्थानों पर एक साथ सक्रिय हुईं। फैक्टरी मालिक रवि नोमानी के आवास से लेकर उनकी अन्य औद्योगिक इकाइयों पर भी दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड तक फैले कारोबारी ठिकाने जांच के घेरे में हैं। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर की गई इस बड़ी कार्रवाई ने कारोबार जगत में खलबली मचा दी है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। फैक्टरी के भीतर आयकर अधिकारी खातों, कंप्यूटर डाटा और जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। बाहर सुरक्षा घेरा कस दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है।