26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

टेंडर में 22 करोड़ का ‘फर्जी खेल’, ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस, इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज

रेलवे के करोड़ों के टेंडर में दस्तावेजों की बाजीगरी का बड़ा मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग विभाग की शिकायत पर इज्जतनगर थाने में पटेलनगर निवासी ठेकेदार अजय के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 26, 2026

बरेली। रेलवे के करोड़ों के टेंडर में दस्तावेजों की बाजीगरी का बड़ा मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग विभाग की शिकायत पर इज्जतनगर थाने में पटेलनगर निवासी ठेकेदार अजय के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि करीब 22 करोड़ रुपये की पांच निविदाओं में फर्जी और अमान्य दस्तावेज लगाकर विभाग को गुमराह किया गया।

ऐसे खुला धोखाधड़ी का मामला

इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक (इंजीनियरिंग) भारत भूषण की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर में कहा गया है कि मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन, सी-594 पटेलनगर बरेली ने निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा किए बिना ही निविदाओं में भाग लिया। आरोप है कि अमान्य और शून्य पार्टनरशिप डीड को कूटरचित तरीके से तैयार किया गया और दूसरी फर्म ‘मैसर्स नरेन्द्र देव रेलवेज बरेली’ के तकनीकी क्रेडेंशियल जानबूझकर अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गए।
जांच में यह भी सामने आया कि जिन पांच टेंडरों में ऑफर लगाया गया, उनमें वित्तीय और तकनीकी पात्रता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। बावजूद इसके विभाग को भ्रमित कर निविदा प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश की गई।

रेलवे के सतर्कता विभाग ने पकड़ी हेरा फेरी

मामला तब पकड़ में आया जब पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच रिपोर्ट में फर्जी पार्टनरशिप डीड और तकनीकी क्रेडेंशियल के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। इसके बाद रेल मंडल प्रबंधक (इंजीनियरिंग) भारत भूषण ने इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों की सत्यता, वित्तीय लेनदेन और संबंधित फर्मों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

ठेकेदार पर पहले भी हो चुकी कार्रवाई

मामले पर ठेकेदार अजय कुमार का कहना है कि इस प्रकरण में पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। रेल बोर्ड ने फर्म को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया था और पेनाल्टी लगाई गई थी। सिक्योरिटी मनी जब्त की जा चुकी है। उनका दावा है कि 22 करोड़ के टेंडर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 11:15 am

Published on:

26 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / टेंडर में 22 करोड़ का ‘फर्जी खेल’, ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस, इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बारादरी थाने की चौखट पर जली फरियादी की आग, सुनवाई में चूक पर टूटा अनुशासन का डंडा, दरोगा समेत 7 सस्पेंड, रिक्रूट का चयन रद्द

बरेली

बरेली की इन नामचीन दुकानों पर एफएसडीए का शिकंजा… 13 नमूने भरे, सरसों तेल और रंगीन कचरी समेत हजारों का माल सीज

बरेली

गाली देने से रोका तो होटल मालिक ने ग्राहकों पर फेंका खौलता तेल, तीन युवक बुरी तरह झुलसे, FIR दर्ज

बरेली

युगवीणा लाइब्रेरी में सजा भारतीय हस्तकला उत्सव… एक ही छत के नीचे चमकी देशभर की शिल्प विरासत

बरेली

बंद फैक्टरी में अंदरूनी सेंध… 12 लाख की मशीनें पार, चौकीदार समेत चार पर मुकदमा, सीसीटीवी ने खोला राज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.