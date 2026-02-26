टेंडर में 22 करोड़ का ‘फर्जी खेल’, ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस, इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज

इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक (इंजीनियरिंग) भारत भूषण की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर में कहा गया है कि मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन, सी-594 पटेलनगर बरेली ने निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा किए बिना ही निविदाओं में भाग लिया। आरोप है कि अमान्य और शून्य पार्टनरशिप डीड को कूटरचित तरीके से तैयार किया गया और दूसरी फर्म ‘मैसर्स नरेन्द्र देव रेलवेज बरेली’ के तकनीकी क्रेडेंशियल जानबूझकर अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गए।

जांच में यह भी सामने आया कि जिन पांच टेंडरों में ऑफर लगाया गया, उनमें वित्तीय और तकनीकी पात्रता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। बावजूद इसके विभाग को भ्रमित कर निविदा प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश की गई।