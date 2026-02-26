टिकटों के लिए हाहाकार, वेटिंग 200 पार… बरेली रूट की नियमित ट्रेनें फुल, स्पेशल गाड़ियों में सीटें खाली, यात्रियों को हो रही परेशानी

इस बार रेलवे ने बरेली रूट पर 48 से अधिक विशेष गाड़ियों की समय सारिणी जारी की है। आठ विशेष ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। 12 विशेष गाड़ियां पहले से चल रही हैं, जबकि बाकी का संचालन 26 फरवरी से अलग-अलग तारीखों में शुरू होगा। हालांकि सच यह भी है कि स्पेशल गाड़ियां अक्सर लेटलतीफी का शिकार हो जाती हैं और इनमें किराया भी नियमित ट्रेनों से ज्यादा लिया जाता है। यही वजह है कि सीटें खाली रहने के बावजूद यात्री पहले नियमित ट्रेन में भागदौड़ करते हैं।