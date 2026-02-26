त्योहार से पहले पुलिस अलर्ट… डीआईजी ने चार जिलों का परखा रिपोर्ट कार्ड, हत्या-लूट पर जीरो टॉलरेंस की दो टूक

चल रहे अभियानों, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन त्रिनेत्र की प्रगति भी जांची गई। मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रयासों की समीक्षा हुई। महिला बीट प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा मिशन शक्ति केंद्रों की सक्रियता पर जोर दिया गया। साइबर हेल्प डेस्क की कार्यशैली और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर विशेष चर्चा हुई। अफसरों को साफ निर्देश दिए गए कि साइबर अपराध में तेजी से कार्रवाई हो। आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और उच्चाधिकारियों से आने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य किया गया। लंबित विभागीय जांचों को भी जल्द पूरा करने को कहा गया।