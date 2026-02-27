पुलिस लाइन में दिखी अनोखी एकजुटता, बड़े अफसरों ने खुद परोसा भोजन, जवानों संग बैठकर किया भोज

सामूहिक भोज के बहाने पुलिस महकमे ने साफ संदेश दिया कि विभाग में हर पद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने आयोजन की सराहना की और पुलिस परिवार में आपसी तालमेल और भाईचारे को और मजबूत करने की बात कही। रिजर्व पुलिस लाइन का यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने पुलिस बल के भीतर विश्वास और एकता की नई तस्वीर पेश कर दी।