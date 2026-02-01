मंडल में विकास योजनाओं की समीक्षा… 43 गैरहाजिर डॉक्टरों को अंतिम चेतावनी, नहीं लौटे तो सेवा होगी समाप्त

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति में व्यय और कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। अधिकारियों ने बताया कि बरेली के 14, बदायूं के 16, पीलीभीत के 8 और शाहजहांपुर के 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया है। कुछ स्थानों पर कमियां और फायर एनओसी लंबित पाई गई, जिन्हें शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए।