1200 एकड़ में बसने जा रहा नया बरेली… होली के बाद बंटेंगे प्लॉट, किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा, जानें कैसे

लैंड पूलिंग के तहत सहमति देने वाले किसानों में से पहले चरण में 200 किसानों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है। इन किसानों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। वहीं भूमि विक्रय करने वाले करीब 1200 किसानों को मुआवजा वितरण की तैयारी चल रही है। हमीरपुर में 223 किसान, ट्यूलिया में 210, धंतिया में 202 सहित अन्य गांवों में भी एक सैकड़ा से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं। परिषद द्वारा परिसंपत्तियों का चिह्नांकन कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। परिषद के अधिशासी अभियंता राजेंद्र नाथ राम ने बताया कि किसानों से लगातार समन्वय बनाकर परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रयास है कि होली के बाद भूखंड आवंटन और मुआवजा वितरण दोनों प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएं, ताकि वर्षों से लंबित यह योजना अब तेजी से आकार ले सके।