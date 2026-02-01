पुल के पास बोरों में मिले गौवंश के अवशेष… हिंदू संगठनों का हंगामा, एक हफ्ते में दूसरी वारदात, पुलिस पर गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क किनारे बोरों में संदिग्ध सामग्री देखी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरों की जांच की तो उनमें संरक्षित पशु के अवशेष मिले। हालात को देखते हुए तत्काल अधिकारियों को सूचना दी गई। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार और कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अवशेषों का नमूना सुरक्षित किया और बाद में बोरों को जमीन में दफना दिया। क्षेत्र में तनाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।