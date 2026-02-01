वारंट लेकर पहुंची पुलिस पर हमला… आरोपी छत फांदकर फरार, परिजनों ने दारोगा को पीटा, फिर हुआ ये

जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, उसके स्वजनों ने विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रियांशु पड़ोसी की छत पर चढ़ गया और पीछे बने खाली प्लॉट में कूदकर फरार हो गया। पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े, लेकिन रास्ते में परिजनों ने उन्हें पकड़कर रोक लिया। बताया जा रहा है कि एक दारोगा से अभद्रता की गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुछ देर बाद अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया।