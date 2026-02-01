Kanpur News:एक कॉल, सात बजे का डर और कानपुर सेंट्रल पर हाई अलर्ट,सूचना निकली भ्रामक

कानपुर।पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर शुक्रवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक अज्ञात कॉलर ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शाम सात बजे विस्फोट होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया।बिना समय गंवाए अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस,जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वही यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया।