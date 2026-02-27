Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी में एक लाख शीशी कोडीनयुक्त सीरप बरामद हुई थीं। जांच में सामने आया कि करीब 20 लाख शीशियां बेची जा चुकी थीं, जिनमें से 11.50 लाख शीशियां पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। गिरोह का सरगना फीलखाना के पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल है, जिसे 25 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल स्थित दाद की कोठी, आजाद चौक से गिरफ्तार कर 26 जनवरी को जेल भेजा गया था।जांच में यह भी पता चला कि विनोद ने दो वर्षों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आठ फर्मों से माल खरीदा था।