27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

Codeine Syrup:कानपुर में कोडीनयुक्त सीरप के अवैध कारोबार के आरोपी विनोद अग्रवाल और परिवार की 9.50 करोड़ की पांच संपत्तियां, इनोवा कार व बैंक खातों में 42 लाख रुपये एसआईटी ने फ्रीज किए। फरार बेटे शिवम की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 27, 2026

कानपुर। औषधि की आड़ में एनडीपीएस श्रेणी के कोडीनयुक्त सीरप और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा होने के बाद एसआईटी ने गिरोह के सरगना विनोद अग्रवाल और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया है। जेल में बंद विनोद अग्रवाल, उसकी पत्नी सविता और फरार बेटे शिवम के नाम की करीब 9.50 करोड़ रुपये की पांच संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। इसके साथ ही 23 लाख रुपये कीमत की इनोवा क्रिस्टा कार और छह बैंक खातों में मिले 42 लाख रुपये भी सील कर दिए गए हैं।

एक लाख शीशी कोडीनयुक्त सीरप हुई थीं बरामद -

डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी में एक लाख शीशी कोडीनयुक्त सीरप बरामद हुई थीं। जांच में सामने आया कि करीब 20 लाख शीशियां बेची जा चुकी थीं, जिनमें से 11.50 लाख शीशियां पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। गिरोह का सरगना फीलखाना के पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल है, जिसे 25 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल स्थित दाद की कोठी, आजाद चौक से गिरफ्तार कर 26 जनवरी को जेल भेजा गया था।जांच में यह भी पता चला कि विनोद ने दो वर्षों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आठ फर्मों से माल खरीदा था।

इन संपत्तियों पर की गई कार्रवाई -

डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि सर्किल रेट के मुकाबले बाजार मूल्य लगभग दोगुना आंका जाता है, इसी आधार पर संपत्तियों की कीमत बढ़कर 9.50 करोड़ रुपये मानी गई है। चिह्नित संपत्तियों में सिविल लाइंस के गोपाल विहार में दो प्लॉट, जाजमऊ स्थित एमराल्ड गुलिस्तां में एक संपत्ति, बिरहाना रोड पर पत्नी के नाम भवन और दहेली सुजानपुर के रामपुर में शिवम के नाम एक प्लॉट शामिल है।

गौरतलब है कि 12 फरवरी को वाराणसी पुलिस भी इन्हीं पांच संपत्तियों को करीब 4.80 करोड़ रुपये आंकते हुए फ्रीज कर चुकी थी। वहां विनोद की फर्म के बैंक खाते में मिले 37,42,995 रुपये भी सील किए गए थे। अब एसआईटी की कार्रवाई के बाद गिरोह की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है।

#CoughSyrupCaseमें अब तक

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

किसानों को फटकारते दफ्तर से बाहर निकालते कृषि कर्मी।

किसानों को फटकार कृषि कार्यालय से निकाला बाहर, बंद कर दी शटर

क्रिकेट आयोजन।

ओपन में जेडी सेमीफाइनल में तो वेटरन में जेआरबी क्वार्टर फाइनल में

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

Internet Access Case for Minors

‘सोलह से कम उम्र के नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर बैन लगाने पर विचार करे केंद्र सरकार’

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

watch video… 70 लाख में खरीदा भिलाई निगम ने एंटी-स्मॉग गन वाहन, 6 माह खा रहा धूल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Covid-19

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 01:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

कानपुर

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

कानपुर

Kanpur News:होली से पहले मिठाई माफिया पर शिकंजा: बदबूदार खोया छोड़कर भागे मजदूर, 29 लाख का माल सीज

कानपुर

Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कानपुर

Kanpur News: प्लेटफॉर्म से अस्पताल तक जिंदगी की जंग, एनआईसीयू में नवजात बच्ची ने तोड़ा दम

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.