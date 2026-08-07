दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) फिर से फैलना शुरू हो चुका है। इस जानलेवा महामारी का वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैला और इसने दुनिया के करोड़ों लोगों को संक्रमित करने के साथ ही लाखों की जान ले ली है। कोरोना वायरस ( COVID-19 ) ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया, जिसके बाद ब्राजील, भारत ( Coronavirus Cases in India), फ्रांस, रूस, इटली, तुर्की, स्पेन, जर्मनी, समेत तमाम देशों में कहर बरपा रखा है। दुनियाभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) की वजह से रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। भले ही दुनिया के तमाम देशों में इसकी वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) आ चुकी हो, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट्स के साथ ही 2021 में इसकी वापसी ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति के छूने, छींकने या खांसने से फैल सकता है। हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, स्वाद-गंध ना आना आदि इस वायरस के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन अब काफी तादाद में लोगों में इसके लक्षण भी देखने को नहीं मिल रहे। कोरोना से बचाव के लिए अभी भी नियमित हैंड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है।

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