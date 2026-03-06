मुंबई में आतंकी साजिश नाकाम, जैश-ए-मोहम्मद का ‘स्लीपर सेल’ गिरफ्तार, दोस्तों को बना रहा था आतंकी

एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए है। अयान शेख नवी मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, उसने अपने ही करीबी दोस्तों और सहपाठियों को निशाना बनाया। वह लगातार उन पर आतंकी विचारधारा से जुड़ने का दबाव बना रहा था। जांच अधिकारियों के अनुसार, उसने अपने दो दोस्तों का इस कदर 'ब्रेनवॉश' कर दिया था कि वे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए विदेश जाने तक को तैयार हो गए थे। ATS ने इन दोनों छात्रों के बयान दर्ज कर लिए हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।